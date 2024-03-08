Байден висловився, чи будуть американські військові в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що американських солдатів немає на війні в Україні. Що більше - Київ не просить про це, натомість - дуже потребує допомоги в озброєнні.

Про це очільник Білого дому сказав у зверненні до Конгресу.

За його словами, Путін "вдерся до України, сіє хаос по всій Європі та за її межами". Байден наголошує, що окупаційні війська РФ просуваються вперед та на Україні не зупиняться. Натомість

"Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Американських солдатів на війні в Україні немає. Я сповнений рішучості, щоб так було і далі", - наголосив президент США.

Байден зауважив, що загрозу демократії і свободі у світі становлять дії путінської Росії.

Нагадаємо, Джо Байден також заявив, що Україна може зупинити Путіна, якщо США дадуть їй достатньо зброї. Президент США вважає, що військова допомога Києву блокується тими, хто хоче зіштовхнути Америку з курсу світового лідерства.

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