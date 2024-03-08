Байден высказался, будут ли американские военные в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что американских солдат нет на войне в Украине. Что больше — Киев не просит об этом, но очень нуждается в помощи в вооружении.

Об этом глава Белого дома сказал в обращении к Конгрессу.

По его словам, Путин "вторгся в Украину, сеет хаос по всей Европе и за ее пределами". Байден отмечает, что оккупационные войска РФ продвигаются вперед и в Украине не остановятся. Вместо этого

"Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим оружие, необходимое ей для защиты. Это все, что просит Украина. Они не просят американских солдат. Американских солдат на войне в Украине нет. Я полон решимости, чтобы так было и дальше", – подчеркнул президент США.

Байден отметил, что угрозу демократии и свободе в мире представляют действия путинской России.

Напомним, Джо Байден также заявил, что Украина может остановить Путина, если США дадут ей достаточно оружия. Президент США считает, что военная помощь Киеву блокируется теми, кто хочет столкнуть Америку по курсу мирового лидерства.

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