Канада объявила о присоединении к коалиции дронов для Украины

В правительстве заявили, что Канада будет продолжать искать пути усиления возможностей Украины в области беспилотников.

Министр обороны Канады Билл Блэр обязался, что его государство присоединится к коалиции контактной группы по обороне Украины в газлуге беспилотников, которую совместно возглавляют Латвия и Великобритания.

Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства.

В заявлении говорится, что в качестве члена коалиции возможностей Канада будет продолжать искать пути усиления возможностей Украины в области беспилотников.

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"На сегодняшний день Канада внесла значительный вклад в развитие украинских возможностей дронов, передав Украине более 100 изготовленных в Канаде специализированных камер для дронов L3 Wescam", — отметили в правительстве.

Там напомнили, что в прошлом месяце в Онтарио Блэр объявил о дополнительном пожертвовании для Украины в количестве более 800 дронов от Teledyne FLIR.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Британия совместно из США и другими странами работают над передачей Украине тысяч новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать вражеские цели.

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