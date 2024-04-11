Ізраїль пригрозив Ірану відповіддю у разі атаки

Раніше Іран заявив, що завдасть удару по Ізраїлю у відповідь на атаку свого консульства у Сирії.
Голова Міністерства закордонних справ Ізраїля Ісраель Кац попередив Іран, що у разі атаки країна завдасть удару у відповідь.
Про це йдеться у повідомленні чиновника у мережі X.
Раніше іранський духовний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран буде мститись за атаку на консульство у столиці Сирії Дамаску, яка сталась 1 квітня.
"Якщо Іран атакує зі своєї території, Ізраїль відреагує і атакує в Ірані", - йдеться у заяві голова МЗС Ізраїля.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран просить США "не заважати" завдавати удару по Ізраїлю.
Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль завдав ударів по таборах Хезболли в Лівані.
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