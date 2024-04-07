Ізраїль завдав ударів по таборах Хезболли в Лівані - Reuters

Удар був завданий після того, як Хезболла заявила про збиття ізраїльського безпілотник над Ліваном.

У неділю, 7 квітня, ізраїльська авіація завдала авіаударів по тренувальному табору бойового угруповання Хезболла у східному Лівані.

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Про це інформує Reuters.

Два ліванських джерела видання повідомили, що удар був завданий після того, як Хезболла заявила про збиття ізраїльського безпілотник над Ліваном.

Ціллю ізраїльської атаки був тренувальний табір, що належить Хезболлі, у селі Джанта, поблизу кордону з Сирією.

Ще один удар було завдано по Сафрі, поблизу східного міста Баальбек, повідомили джерела, додавши, що втрат у Хезболли немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль ліквідував одного з представників ХАМАСу в передмісті Бейрута.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїльські військові завдали ударів по базах "Хезболли" у Лівані.

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