Ізраїльські військові завдали ударів по базах "Хезболли" у Лівані

Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по трьох військових комплексах "Хезболли" в районах Кантара, Яріне та Тайбе на півдні Лівану.

Про це інформує армія Ізраїля у повідомленні у соціальних мережах.

"ЦАХАЛ завдав удару по додатковій інфраструктурі терористів Хезболли в районі Лаббуне на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль планує взяти під контроль кордон між Сектором Гази та Єгиптом.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль хоче збільшити оборонний бюджет, при цьому однією з цілей є забезпечення військового виробництва.

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