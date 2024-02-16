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Ізраїльські військові завдали ударів по базах "Хезболли" у Лівані

Ізраїльські військові завдали ударів по базах "Хезболли" у Лівані

Ізраїль продовжує свою боротьбу / Фото: Associated Press

Ізраїль продовжує боротися проти терористів.

Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по трьох військових комплексах "Хезболли" в районах Кантара, Яріне та Тайбе на півдні Лівану.

Про це інформує армія Ізраїля у повідомленні у соціальних мережах. 

"ЦАХАЛ завдав удару по додатковій інфраструктурі терористів Хезболли в районі Лаббуне на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль планує взяти під контроль кордон між Сектором Гази та Єгиптом.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль хоче збільшити оборонний бюджет, при цьому однією з цілей є забезпечення військового виробництва.

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