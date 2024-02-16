Ракам варто веселитися, а на Левів чекає розквіт: гороскоп за картами Таро на 16 лютого 2024 року

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти свою ситуацію.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 лютого 2024 року розповідає, що Близнятам допоможе їх активність, а Лева слід очікувати плодів своєї роботи.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Закохані"

Насолоджуйтеся вашими почуттями. У коханні дійте енергійно. Щодо фінансів, то тут все має скластися гладко.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Активно рухайтеся вперед. У стосунках час наважитися на сміливий крок. У справах фінансових варто прориватися далі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король жезлів"

Ваша активність вам допоможе. У любові потрібна порада старшого та мудрого чоловіка. У русі кар’єрними сходами довіряйте колегам.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка кубків"

Веселіться від душі. У стосунках дозвольте собі розслабитися. Щодо роботи, то очікуйте невеличкої гулянки.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператриця"

Посаджене вами раніше дасть свої плоди. Любов може принести результат. А в кар’єрі можливий справжній розквіт.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка кубків"

Вас очікує гарний день. Кохання досягне свого піду. Фінансова ситуація налагодиться.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка кубків"

Ретельно обирайте, що вам до вподоби. У стосунках не біжіть за двома зайцями. У фінансах варто не планувати здобуття кількох цілей водночас.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка жезлів"

Буде важкувато. У стосунках доведеться йти на компроміс. У русі кар'єрними сходами не ставте сьогодні дуже амбітних цілей.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Варто діяти ощадливо. У коханні озвучте питання розподілу бюджету. На роботі прагніть до накопичення.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Світ"

Ситуація налагоджується. Любов розквітне. З грошима справи налагодяться.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Варто перепочити. У стосунках можлива пауза. А на роботі краще взяти відгул.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка мечів"

Дійте так, як хочете, щоб ставилися до вас. У любові очікуйте дзеркальної відповіді партнера чи партнерки. Щодо фінансів, то тут дійте справедливо.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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