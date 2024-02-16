У Раді обіцяють "підсолодити" мобілізацію - нардеп

Йдеться про те, що, крім примусових механізмів, ще є й мотиваційні.

Народний депутат з фракції "Голос", голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв’ю для проєкту "Ремарки" заявив про можливості "підсолодити" мобілізацію.

"Ми з вами від стратегії виживання, в якій ми зараз знаходимося, справді перейшли до стратегії відновлення чи відбудови нашої держави. Це можливо тільки тоді, коли ми знайдемо механізми, які не будуть жодним чином популярними. Мобілізація в жодному суспільстві ніколи не була популярна. Але чи можна "підсолодити" певні кроки? Так. Я власне вдячний і моїм колегам Роману Костенку і Володимиру Цабалю, які просто фінансово прорахували, що ми можемо з бюджету нашого чинного, в тому, в якому всі пріоритети ідуть на забезпечення Збройних сил, які бонуси ми можемо дати людям, які для себе приймають, в першу чергу, психологічне рішення долучитися до Збройних сил. Явно це не буде відповідь на всі питання. Але це принаймні буде показувати, що крім примусових механізмів ще є мотиваційні механізми", - заявив він.

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Законопроєкт про мобілізацію, якщо він буде ухвалений у нинішньому вигляді, може спричинити соціальну, економічну і навіть політичну кризу в Україні. Його норми вдарять по багатьох сферах суспільства, тому при ухваленні його в цілому варто внести у документ суттєві зміни.

Тому між першим та другим читанням мобілізаційного законопроєкту у Верховній Раді шукатимуть компромісний варіант, який би стимулював військовозобов’язаний погодитися на електронні повістки або змусив змиритися із “бусиками ТЦК” на вулицях.

В оновленому законопроєкті про посилення мобілізації у разі ухилення від мобілізації передбачено тимчасові обмеження на право керування транспортним засобом, арешт на кошти та інші цінності фізособи, а також заборону виїзду за кордон.

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