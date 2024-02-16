В Раде обещают "подсластить" мобилизацию — нардеп

Речь идет о том, что кроме принудительных механизмов еще есть и мотивационные.

Народный депутат из фракции "Голос", глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью для проекта "Ремарки" заявил о возможности "подсластить" мобилизацию.

"Мы с вами от стратегии выживания, в которой мы сейчас находимся, действительно перешли к стратегии восстановления или восстановления нашего государства. Это возможно только тогда, когда мы найдем механизмы, которые не будут никоим образом популярны. Мобилизация ни в одном обществе никогда не была популярна". Но можно ли "подсластить" определенные шаги?.. Я собственно благодарен и моим коллегам Роману Костенко и Владимиру Цабалю, которые просто финансово просчитали, что мы можем из бюджета нашего действующего, в том, в котором все приоритеты идут на обеспечение Вооруженных сил, которые бонусы мы можем дать людям, которые для себя принимают, в первую очередь, психологическое решение присоединиться к Вооруженным силам. Явно это не будет ответ на все вопросы. Но это, по крайней мере, будет показывать, что кроме принудительных механизмов еще есть мотивационные механизмы", — заявил он .

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Законопроект о мобилизации, если он будет принят в нынешнем виде, может повлечь за собой социальный, экономический и даже политический кризис в Украине. Его нормы отразятся на многих сферах общества, поэтому при принятии его в целом следует внести в документ существенные изменения.

Поэтому между первым и вторым чтением мобилизационного законопроекта в Верховной Раде будут искать компромиссный вариант, который стимулировал бы военнообязанный согласиться на электронные повестки или заставил смириться с "бусиками ТЦК" на улицах.

В обновленном законопроекте об усилении мобилизации при уклонении от мобилизации предусмотрены временные ограничения на право управления транспортным средством, арест на средства и другие ценности физлица, а также запрещение выезда за границу.

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