"Милан" одержал разгромную победу в первом матче плей-офф Лиги Европы (видео)

"Милан" на своем поле разгромил "Ренн" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 3:0 .

В первом тайме встречи был забит только один гол – Рубен Лофтус-Чик вывел "россонери" вперед на 32-й минуте.

После перерыва подопечные Стефано Пиоли развили свой успех. На 47-й минуте Лофтус-Чик оформил дубль, а спустя еще шесть минут Рафаэл Леау сделал счет разгромным.

Обзор матча "Милан" – "Ренн"

Ответный матч между "Ренном" и "Миланом" состоится в четверг, 22 февраля, во Франции.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.

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