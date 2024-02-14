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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Лига Европы / Фото: Associated Press

Украина в плей-офф второго по престижности евротурнира представлена донецким "Шахтером".

15 и 22 февраля состоятся стыковые матчи Лиги Европы сезона-2023/24.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют против 8 команд, которые финишировали третьими в квартетах Лиги чемпионов.

Украину в плей-офф второго по престижности евротурнира представляет донецкий "Шахтер". Подопечные Марино Пушича заняли третье место в своей группе Лиги чемпионов – "горняки" пропустили в 1/8 финала ЛЧ испанскую "Барселону" и португальский "Порту", но оставили за бортом еврокубков бельгийский "Антверпен".

В 1/16 финала Лиги Европы дончане сыграют против французского "Марселя", занявшего вторую позицию в своем квартете Лиги Европы. "Провансальцы" опередили нидерландский "Аякс" и греческий АЕК, но в борьбе за прямую путевку в 1/8 финала уступили английскому "Брайтону", который возглавляет экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги Европы, а именно "Вест Хэм" (Англия), "Брайтон" (Англия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" Прага (Чехия) и "Байер" (Германия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Плей-офф. Стыковые матчи
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 15 февраля
19:45   ГАЛАТАСАРАЙ   СПАРТА ПРАГА _:_
19:45   ФЕЙЕНООРД   РОМА _:_
19:45   ШАХТЕР   МАРСЕЛЬ _:_
19:45   ЯНГ БОЙЗ   СПОРТИНГ _:_
22:00   БЕНФИКА   ТУЛУЗА _:_
22:00   БРАГА   КАРАБАХ _:_
22:00   ЛАНС   ФРАЙБУРГ _:_
22:00   МИЛАН   РЕНН _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 22 февраля
19:45   КАРАБАХ   БРАГА _:_
19:45   РЕНН   МИЛАН _:_
19:45   ТУЛУЗА   БЕНФИКА _:_
19:45   ФРАЙБУРГ   ЛАНС _:_
22:00   МАРСЕЛЬ   ШАХТЕР _:_
22:00   РОМА   ФЕЙЕНООРД _:_
22:00   СПАРТА ПРАГА   ГАЛАТАСАРАЙ _:_
22:00   СПОРТИНГ   ЯНГ БОЙЗ _:_

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