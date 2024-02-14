Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Украина в плей-офф второго по престижности евротурнира представлена донецким "Шахтером".
15 и 22 февраля состоятся стыковые матчи Лиги Европы сезона-2023/24.
В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют против 8 команд, которые финишировали третьими в квартетах Лиги чемпионов.
Украину в плей-офф второго по престижности евротурнира представляет донецкий "Шахтер". Подопечные Марино Пушича заняли третье место в своей группе Лиги чемпионов – "горняки" пропустили в 1/8 финала ЛЧ испанскую "Барселону" и португальский "Порту", но оставили за бортом еврокубков бельгийский "Антверпен".
В 1/16 финала Лиги Европы дончане сыграют против французского "Марселя", занявшего вторую позицию в своем квартете Лиги Европы. "Провансальцы" опередили нидерландский "Аякс" и греческий АЕК, но в борьбе за прямую путевку в 1/8 финала уступили английскому "Брайтону", который возглавляет экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги Европы, а именно "Вест Хэм" (Англия), "Брайтон" (Англия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" Прага (Чехия) и "Байер" (Германия).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
|Плей-офф. Стыковые матчи
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 15 февраля
|19:45
|ГАЛАТАСАРАЙ
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|19:45
|ФЕЙЕНООРД
|РОМА
|_:_
|19:45
|ШАХТЕР
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|19:45
|ЯНГ БОЙЗ
|СПОРТИНГ
|_:_
|22:00
|БЕНФИКА
|ТУЛУЗА
|_:_
|22:00
|БРАГА
|КАРАБАХ
|_:_
|22:00
|ЛАНС
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|22:00
|МИЛАН
|РЕНН
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 22 февраля
|19:45
|КАРАБАХ
|БРАГА
|_:_
|19:45
|РЕНН
|МИЛАН
|_:_
|19:45
|ТУЛУЗА
|БЕНФИКА
|_:_
|19:45
|ФРАЙБУРГ
|ЛАНС
|_:_
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|ШАХТЕР
|_:_
|22:00
|РОМА
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|22:00
|СПАРТА ПРАГА
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|22:00
|СПОРТИНГ
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
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