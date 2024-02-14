Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/16 финала

15 и 22 февраля состоятся стыковые матчи Лиги Европы сезона-2023/24.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют против 8 команд, которые финишировали третьими в квартетах Лиги чемпионов.

Украину в плей-офф второго по престижности евротурнира представляет донецкий "Шахтер". Подопечные Марино Пушича заняли третье место в своей группе Лиги чемпионов – "горняки" пропустили в 1/8 финала ЛЧ испанскую "Барселону" и португальский "Порту", но оставили за бортом еврокубков бельгийский "Антверпен".

В 1/16 финала Лиги Европы дончане сыграют против французского "Марселя", занявшего вторую позицию в своем квартете Лиги Европы. "Провансальцы" опередили нидерландский "Аякс" и греческий АЕК, но в борьбе за прямую путевку в 1/8 финала уступили английскому "Брайтону", который возглавляет экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги Европы, а именно "Вест Хэм" (Англия), "Брайтон" (Англия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" Прага (Чехия) и "Байер" (Германия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24 Плей-офф. Стыковые матчи КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 15 февраля 19:45 ГАЛАТАСАРАЙ СПАРТА ПРАГА _:_ 19:45 ФЕЙЕНООРД РОМА _:_ 19:45 ШАХТЕР МАРСЕЛЬ _:_ 19:45 ЯНГ БОЙЗ СПОРТИНГ _:_ 22:00 БЕНФИКА ТУЛУЗА _:_ 22:00 БРАГА КАРАБАХ _:_ 22:00 ЛАНС ФРАЙБУРГ _:_ 22:00 МИЛАН РЕНН _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 22 февраля 19:45 КАРАБАХ БРАГА _:_ 19:45 РЕНН МИЛАН _:_ 19:45 ТУЛУЗА БЕНФИКА _:_ 19:45 ФРАЙБУРГ ЛАНС _:_ 22:00 МАРСЕЛЬ ШАХТЕР _:_ 22:00 РОМА ФЕЙЕНООРД _:_ 22:00 СПАРТА ПРАГА ГАЛАТАСАРАЙ _:_ 22:00 СПОРТИНГ ЯНГ БОЙЗ _:_

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