"Бенфика" с Трубиным с трудом вырвала победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (видео)

Провальная игра защиты едва не стоила "орлам" победы над "Тулузой".

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина обыграла "Тулузу" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. В середине второго тайма португальской команде удалось выйти вперед – на 68-й минуте пенальти реализовал Анхель Ди Мария.

Однако французский коллектив нашел силы отыграться. На 75-й минуте после провала в обороне "Бенфики" ворота Трубина расстрелял Миккель Деслер.

В компенсированное время гости остались в меньшинстве – на 90+7-й минуте вторую желтую карточку получил Кристиан Мависса Элеби. А Ди Мария реализовал второй пенальти за игру и принес "орлам" победу.

Отметим, что Трубин отыграл полный матч. Однако большого количества работы у украинского голкипера "Бенфики" не было, ведь за весь поединок "Тулуза" нанесла всего два удара в створ ворот.

Обзор матча "Бенфика" – "Тулуза"

Ответный матч между командами состоится в четверг, 22 февраля, во Франции.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.

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