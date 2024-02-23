Президент США провел встречу с супругой Навального

В ходе встречи Байден анонсировал новые санкции против Путина.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел встречу с вдовой российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлией и его дочерью Дашей.
Об этом говорится в сообщении на странице президента США Facebook.
"Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными — близкими Алексея Навального, чтобы выразить свои соболезнования в связи с их тяжелой утратой", — говорится в сообщении.
Кроме того, во время встречи Байден заявил, что наследие мужества Алексея Навального будет жить в его жене Юлии, его дочери, а также в бесчисленном количестве людей по всей России, борющихся за демократию и права человека.
Также американский президент заявил, что по Навальной было заметно, что она "продолжит сражаться".
"Завтра мы объявим о санкциях против Путина, ответственного за его смерть", — заявил Байден.
Напомним, ранее сообщалось, что в России Лавров обвинил в убийстве Навального Германию.
Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп использует историю с Навальным, чтобы выглядеть жертвами в судах.
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