Командир "Азова" рассказал о серьезной проблеме в Силах обороны

На самом деле некоторые вновь бригады показали себя неплохо, а некоторые просто ужасно. Потому что туда поставили 90% мобилизованных, вышедших на пенсии командиров и дали им, кстати, Leopard и Bradley.

Об этом сказал Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" в эфире программы "Тема с Наталией Мосейчук".

Пока не дали ДШВ, акцентирует он, 95-й бригаде.

"Не любите "Азов", не любите Третью штурмовую, не даете туда Bradley и Leopard, окей, переживем, уже привыкли. Но ДШВ, камон? Это прям идеальные солдаты. Их разбрасывают по разным направлениям и они сейчас выполняют задачи "дирозатыкания", вместо того, чтобы полнокровной бригадой выполнять оборонные или наступательные действия", – подчеркнул Кротевич.

Ранее "Азов" показал отражение вражеского штурма на Кременском направлении.

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