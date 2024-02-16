В ВР ответили, когда Рада окончательно примет закон о мобилизации

Результаты нового законопроекта о мобилизации можно будет увидеть в "20-х числах февраля", а его принятие внутри марта.

Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью для проекта "Ремарки".

"Я очень надеюсь, что мы выйдем на результаты в 20-х числах февраля, хотя, кладя руку на сердце, я думаю, что принятый закон будет где-то в середине марта, потому что нужно еще время на то, чтобы нормально проработать", — рассказал он.

Впрочем, Юрчишин подчеркнул, что это большой комплексный процесс.

"Но в процессе даже самого рассмотрения во втором чтении... ввиду сложности норм, которые сейчас регулируются – это огромный комплексный процесс", — добавил он.

Законопроект о мобилизации – что известно

Отметим, что законопроект о мобилизации, если он будет принят в нынешнем виде, может повлечь за собой социальный, экономический и даже политический кризис в Украине. Его нормы отразятся на многих сферах общества, поэтому при принятии его в целом следует внести в документ существенные изменения.

Также между первым и вторым чтением мобилизационного законопроекта в Верховной Раде будут искать компромиссный вариант, который стимулировал бы военнообязанный согласиться на электронные повестки или заставил смириться с "бусиками ТЦК" на улицах.

В обновленном законопроекте об усилении мобилизации при уклонении от мобилизации предусмотрены временные ограничения на право управления транспортным средством, арест на средства и другие ценности физлица, а также запрещение выезда за границу.

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