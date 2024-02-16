У ВР відповіли, коли Рада остаточно ухвалить закон про мобілізацію

Результати щодо нового законопроєкту про мобілізацію можна буде побачити у "20-х числах лютого", а його ухвалення всередині березня.

Про це розповів голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв’ю для проєкту "Ремарки".

"Я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на результати в 20-х числах лютого, хоча, кладучи руку на серце, я думаю, що ухвалений закон буде десь в середині березня, бо потрібен ще час на те, щоб нормально пропрацювати", - розповів він.

Утім Юрчишин наголосив, що це великий комплексний процес.

"Але в процесі навіть самого розгляду в другому читанні... зважаючи на складність норм, які зараз регулюються – це величезний комплексний процес", - додав він.

Законопроєкт про мобілізацію - що відомо

Зазначимо, законопроєкт про мобілізацію, якщо він буде ухвалений у нинішньому вигляді, може спричинити соціальну, економічну і навіть політичну кризу в Україні. Його норми вдарять по багатьох сферах суспільства, тому при ухваленні його в цілому варто внести у документ суттєві зміни.

Також між першим та другим читанням мобілізаційного законопроєкту у Верховній Раді шукатимуть компромісний варіант, який би стимулював військовозобов’язаний погодитися на електронні повістки або змусив змиритися із “бусиками ТЦК” на вулицях.

В оновленому законопроєкті про посилення мобілізації у разі ухилення від мобілізації передбачено тимчасові обмеження на право керування транспортним засобом, арешт на кошти та інші цінності фізособи, а також заборону виїзду за кордон.

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