Астрологічний прогноз на 16 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке слово, сказане цього дня, вплине на життєві події – як самої людини, так і тих, хто перебуває поруч, тому зірки радять більше мовчати і менше говорити.

Символ дня: Флюгер.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: особливу небезпеку становлять хвороби, пов'язані з органами дихання – розпочавшись цього дня, вони можуть продовжитися довго та стати причиною серйозних ускладнень, тому важливо берегтися від переохолодження.

Харчування дня: можна сідати на дієту — вона дасть очікуваний результат.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани для залучення талану в кар'єрі, бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і швидко збуваються.

Табу дня: не можна дурити близьких людей — брехня швидко виявиться і може стати причиною руйнування стосунків.

Цитата дня: «Книжки – це неймовірне диво, яке можна носити із собою» (Стівен Кінг).

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