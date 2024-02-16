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Астрологический прогноз на 16 февраля

Астрологический прогноз на 16 февраля

Флюгер - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любое слово, сказанное в этот день, окажет влияние на жизненные события – как самого человека, так и тех, кто находится рядом с ним, поэтому звезду советуют больше молчать и меньше говорить. 

Символ дня: флюгер. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза.

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: особую опасность представляют болезни, связанные с органами дыхания – начавшись в этот день, они могут продлиться долго и стать причиной серьезных осложнений, поэтому важно беречься от переохлаждения. 

Питание дня: можно садиться на диету – она даст ожидаемый результат.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы для привлечения удачи в карьере, бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и быстро сбываются. 

Табу дня: нельзя обманывать близких людей – ложь быстро обнаружится и может стать причиной разрушения отношений. 

Цитата дня: "Книги – это невероятное волшебство, которое можно носить с собой" (Стивен Кинг). 

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