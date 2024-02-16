США попереджують Путіна про можливе втручання в американські вибори

Адміністрація Сполучених Штатів Америки застерегла президента Росії Володимира Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Путін має стояти осторонь наших виборів», - заявив представник адміністрації США.

Таким чином він відповів на прохання журналістів прокоментував останні заяви лідера РФ, нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін.

«Я думаю, Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робила, аби протистояти зловмисному впливу РФ в усьому світі - і, звісно, її діям в Україні», - резюмував Кірбі.

Нагадаємо, Путін шкодує, що не розпочав повномасштабну війну в Україні раніше.

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