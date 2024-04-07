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У Червоному морі німецьке судно перехопило ракету хуситів

У Червоному морі німецьке судно перехопило ракету хуситів

Ракету хуситів було перехоплено у Червномоу морі / Фото: timesofisrael.com

Ракета була спрямована проти торгового судна.

Судно військово-морської місії Євросоюзу в південній частині Червоного моря перехопило ракету єменських хуситів, якою бойовики намагались поцілити у торгівельне судно.

Про це повідомляє Reuters.

Місія морської операції ЄС Eunavfor Aspides повідомила, що німецький фрегат Hessen збив ракету, випущену з підконтрольних хуситам територій.

"Дії "Гессена" були ефективними, що дозволило уникнути будь-якої шкоди морякам і торговельному судноплавству", - додали у місії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та союзники завдали нових ударів по обʼєктах єменських хуситів.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай закликає Іран стримати напади хуситів на судна в Червоному морі.

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