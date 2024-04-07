У Червоному морі німецьке судно перехопило ракету хуситів

Ракета була спрямована проти торгового судна.
Судно військово-морської місії Євросоюзу в південній частині Червоного моря перехопило ракету єменських хуситів, якою бойовики намагались поцілити у торгівельне судно.
Про це повідомляє Reuters.
Місія морської операції ЄС Eunavfor Aspides повідомила, що німецький фрегат Hessen збив ракету, випущену з підконтрольних хуситам територій.
"Дії "Гессена" були ефективними, що дозволило уникнути будь-якої шкоди морякам і торговельному судноплавству", - додали у місії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та союзники завдали нових ударів по обʼєктах єменських хуситів.
Крім того, ми раніше інформували, що Китай закликає Іран стримати напади хуситів на судна в Червоному морі.
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