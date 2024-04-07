В Красном море немецкое судно перехватило ракету хуситов

Ракета была направлена против торгового судна.

Судно военно-морской миссии Евросоюза в южной части Красного моря перехватило ракету йеменских хуситов, которой боевики пытались попасть в торговое судно.

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Об этом сообщает Reuters.

Миссия морской операции ЕС Eunavfor Aspides сообщила, что немецкий фрегат Hessen сбил ракету, выпущенную из подконтрольных хуситам территорий.

"Действия "Гессена" были эффективны, что позволило избежать любого ущерба морякам и торговому судоходству", — добавили в миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что США и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай призывает Иран сдержать нападения хуситов на суда в Красном море.

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