Первые жертвы хуситов в Красном море: погибли моряки мирного судна

Хуситы атакуют корабли в Красном море с ноября 2023 года в рамках, как они утверждают, кампании солидарности с палестинцами.

В среду, 6 марта, в результате ракетной атаки хуситов на торговое судно в Красном море погибли два моряка. Это первые жертвы ударов этой йеменской группировки, поддерживаемой Ираном, по судам на одном из самых оживленных морских путей мира.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британских и американских официальных лиц.

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку, в результате которой греческий корабль True Confidence под флагом Барбадоса вспыхнул на расстоянии примерно 50 морских миль (около 90 км) от побережья йеменского порта Аден.

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"По крайней мере 2 невинных моряка погибли. Это было печальное, но неизбежное последствие того, что хусти безрассудно обстреляли международное судно ракетами. Они должны остановиться”, — говорится в сообщении посольства Британии в Йемене в сети Х.

Высокопоставленный чиновник США также подтвердил гибель двух моряков.

Хуситы атакуют корабли в Красном море с ноября 2023 года в рамках, как они утверждают, кампании солидарности с палестинцами во время войны, которую ведет Израиль с террористической группировкой ХАМАС в Секторе Газа. По утверждению боевиков, их целями являются корабли, связанные с Израилем, США и Великобританией.

Судно True Confidence принадлежит зарегистрированной в Либерии компании True Confidence Shipping и управляется греческой компанией Third January Maritime, говорится в совместном заявлении обеих компаний. Они сказали, что корабль не имел связи с Соединенными Штатами.

Четыре дня назад "Рубимар" — балкер, принадлежащий Великобритании, стал первым затонувшим в результате атаки хуситов судном после того, как две недели плыл с серьезными повреждениями от ракетного удара. Весь экипаж благополучно был эвакуирован с этого судна.

Атаки хуситов нарушили глобальное судоходство, заставив фирмы изменить маршруты на более длинные и более дорогие путешествия вокруг южной Африки. Стоимость страхования семидневного путешествия по Красному морю выросла на сотни тысяч долларов.

Напомним, в январе этого года хуситы атаковали корабль США баллистическими ракетами.

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