Атака хуситов: в Красном море впервые затонул корабль — подробности

В результате затопления судна есть серьезный экологический ущерб.

В Красном море впервые затонул корабль после атаки йеменских хуситов, которые последние несколько месяцев наносят удары ракетами и беспилотникам по международным грузовым судам. В Красном море затонуло судно "Рубимар".

Об этом пишет Bild.

Как сообщило правительство Йемена, атака на судно "Рубимар" произошла 18 февраля. Получив серьезные повреждения, корабль бесконтрольно дрейфовал на север и потом затонул.

Еще до затопления корабля военные США предупредили о серьезном экологическом ущербе. "Рубимар" перевозил 41 тысячу тонн удобрений. Кроме того, вокруг корабля образовалось нефтяное пятно длиной в километр.

Экипаж судна был эвакуирован в африканскую страну Джибути.

Йеменские хуситы начали обстреливать торговые корабли после начала операции израильской армии в Секторе Газа. Хуситы нанесли значительный ущерб международной торговле, поскольку маршрут через Красное море связывает Европу и Азию.

По данным Всемирной конференции ООН по торговле и развитию, объемы торговли через Суэцкий канал за последние два месяца упали на 42%.

В ответ на удары США и Великобритания уже не раз атаковали позиции хуситов в Йемене.

Напомним, в январе хуситы атаковали корабль США баллистическими ракетами.

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