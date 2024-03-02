Атака хуситов: в Красном море впервые затонул корабль — подробности

В результате затопления судна есть серьезный экологический ущерб.
В Красном море впервые затонул корабль после атаки йеменских хуситов, которые последние несколько месяцев наносят удары ракетами и беспилотникам по международным грузовым судам. В Красном море затонуло судно "Рубимар".
Об этом пишет Bild.
Как сообщило правительство Йемена, атака на судно "Рубимар" произошла 18 февраля. Получив серьезные повреждения, корабль бесконтрольно дрейфовал на север и потом затонул.
Еще до затопления корабля военные США предупредили о серьезном экологическом ущербе. "Рубимар" перевозил 41 тысячу тонн удобрений. Кроме того, вокруг корабля образовалось нефтяное пятно длиной в километр.
Экипаж судна был эвакуирован в африканскую страну Джибути.
Йеменские хуситы начали обстреливать торговые корабли после начала операции израильской армии в Секторе Газа. Хуситы нанесли значительный ущерб международной торговле, поскольку маршрут через Красное море связывает Европу и Азию.
По данным Всемирной конференции ООН по торговле и развитию, объемы торговли через Суэцкий канал за последние два месяца упали на 42%.
В ответ на удары США и Великобритания уже не раз атаковали позиции хуситов в Йемене.
Напомним, в январе хуситы атаковали корабль США баллистическими ракетами.
Читайте также ведущие новости дня:
- Россия хочет захватить Киев и Одессу: стало известно о новом плане Путина (видео)
- Загадочная смерть мужчины после визита в ТЦК в Тернопольской области: соседи рассказали об удивительных обстоятельствах
- Восстановление полетов: как выглядит пустой аэропорт "Борисполь" и готов ли он к открытию (фото, видео)