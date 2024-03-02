Атака хуситів: у Червоному морі вперше затонув корабель – подробиці

У Червоному морі вперше затонув корабель після атаки єменських хуситів, які останні кілька місяців завдають удари ракетами та безпілотників по міжнародних вантажних суднах. У Червоному морі затонуло судно "Рубімар".

Про це пише Bild.

Як повідомив уряд Ємену, атака на судно "Рубімар" відбулась 18 лютого. Отримавши серйозні ушкодження, корабель безконтрольно дрейфував на північ і згодом затонув.

Ще до затоплення корабля, військові США попередили про серйозну екологічну шкоду. "Рубімар" перевозив 41 тисячу тонн добрив. Крім того, навколо корабля утворилася нафтова пляма завдовжки кілометр.

Екіпаж судна було евакуйовано до африканської країни Джибуті.

Єменські хусити почали обстрілювати торгові кораблі після початку операції ізраїльської армії у Секторі Гази. Хусити завдали значної шкоди міжнародній торгівлі, оскільки маршрут через Червоне море пов'язує Європу та Азію.

За даними Всесвітньої конференції ООН з торгівлі та розвитку, обсяги торгівлі через Суецький канал за останні два місяці впали на 42%.

У відповідь на удари США та Великобританія вже неодноразово атакували позиції хуситів у Ємені.

Нагадаємо, у січні хусити атакували корабель США балістичними ракетами.

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