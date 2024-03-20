Йеменские хуситы ракетами атаковали в Красном море греческий танкер — Reuters

Танкер, который был атакован хуситами, направляется в Сингапур из Саудовской Аравии.

Йеменские хуситы заявили, что они атаковали морской ракетой топливный танкер "MADO" в Красном море, а израильский порт и курортный регион Эйлат – крылатыми ракетами.

Об этом заявил во вторник, 19 марта, военный спикер группы хуситов Яхья Сареа, сообщает Reuters.

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Как свидетельствуют морские трекеры, "MADO" — это танкер со сжиженным нефтяным газом под флагом Маршалловых Островов, направляющийся в Сингапур из Саудовской Аравии. Хуситы назвали его американским, но база данных Equasis указывает, что он принадлежит Naftomar Shipping & Trading Co Ltd из Греции.

"Начиная с середины ноября присоединившиеся к Ирану боевики хуситов неоднократно запускали беспилотники и ракеты по международным коммерческим судам в регионе Красного моря, заявляя, что они действуют в знак солидарности с палестинцами против "военного нападения" Израиля на Газу", — напомнили в информационном агентстве.

Как сообщалось ранее, в начале марта из-за атаки хуситов в Красном море впервые затонул корабль.

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