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Выпечка и мучные блюда
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Слойки с творогом: простой рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
419 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
126
Время на прочтение
1 мин
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Слойки с творогом: простой рецепт

Слойка с творогом / Фото: Credits

Чтобы быстро приготовить слойки с творогом, используйте готовое слоеное тесто, его нужно только разморозить. Слоистое тесто, ароматная и сладкая творожная начинка, а также красивый вид делают эти слойки идеальными.

Ингредиенты

слоеное тесто (бездрожжевое)
500 г
творог
300 г
сахар
2 ст. л.
яйцо
1 шт.
ванильный сахар
1 ч. л.
сахарная пудра
  1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
  2. Яйцо взбейте венчиком и разделите на две части.
  3. В миске соедините творог, сахар, половину яйца и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.
  4. Рабочую поверхность присыпьте мукой. Выложите тесто, разрежьте на квадраты и слегка раскатайте. В центр квадрата выложите творожную начинку, соедините противоположные углы между собой и прижмите (получится конверт).
  5. Выложите слойки на противень застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга. Смажьте оставшимся яйцом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
  6. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности, но не жидкий.

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