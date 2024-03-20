Слойки с творогом: простой рецепт

Чтобы быстро приготовить слойки с творогом, используйте готовое слоеное тесто, его нужно только разморозить. Слоистое тесто, ароматная и сладкая творожная начинка, а также красивый вид делают эти слойки идеальными.
Ингредиенты
- слоеное тесто (бездрожжевое)
- 500 г
- творог
- 300 г
- сахар
- 2 ст. л.
- яйцо
- 1 шт.
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- сахарная пудра
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
- Яйцо взбейте венчиком и разделите на две части.
- В миске соедините творог, сахар, половину яйца и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.
- Рабочую поверхность присыпьте мукой. Выложите тесто, разрежьте на квадраты и слегка раскатайте. В центр квадрата выложите творожную начинку, соедините противоположные углы между собой и прижмите (получится конверт).
- Выложите слойки на противень застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга. Смажьте оставшимся яйцом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
- Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Творог используйте любой жирности, но не жидкий.
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