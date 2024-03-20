Категорія
Випічка і страви з борошна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Слойки з сиром: простий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
419 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
178
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Слойки з сиром: простий рецепт

Слойка з сиром / Фото: Credits

Щоб швидко приготувати слойки з сиром, використовуйте готове листкове тісто, його потрібно тільки розморозити. Шарувате тісто, ароматна та солодка сирна начинка, а також гарний вигляд роблять ці слойки ідеальними.

Інгредієнти

листкове тісто (бездріжджове)
500 г
сир
300 г
цукор
2 ст. л.
яйце
1 шт.
ванільний цукор
1 ч. л.
цукрова пудра
  1. Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
  2. Яйце збийте віночком і розділіть на дві частини.
  3. У мисці з'єднайте сир, цукор, половину яйця та ванільний цукор. Добре перемішайте.
  4. Робочу поверхню присипте борошном. Викладіть тісто, розріжте на квадрати і злегка розкотіть. У центр квадрата викладіть сирну начинку, з'єднайте протилежні кути між собою і притисніть (вийде конверт).
  5. Викладіть слойки на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної. Змастіть яйцем, що залишилося. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
  6. Готові слойки посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-якої жирності, але не рідкий.

Читайте також:

Пісна канапка з гуакамоле та запеченим перцем – Рецепти Сніданку з 1+1

Пісна канапка з гуакамоле та запеченим перцем – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація