Слойки з сиром: простий рецепт

Щоб швидко приготувати слойки з сиром, використовуйте готове листкове тісто, його потрібно тільки розморозити. Шарувате тісто, ароматна та солодка сирна начинка, а також гарний вигляд роблять ці слойки ідеальними.
Інгредієнти
- листкове тісто (бездріжджове)
- 500 г
- сир
- 300 г
- цукор
- 2 ст. л.
- яйце
- 1 шт.
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- цукрова пудра
- Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
- Яйце збийте віночком і розділіть на дві частини.
- У мисці з'єднайте сир, цукор, половину яйця та ванільний цукор. Добре перемішайте.
- Робочу поверхню присипте борошном. Викладіть тісто, розріжте на квадрати і злегка розкотіть. У центр квадрата викладіть сирну начинку, з'єднайте протилежні кути між собою і притисніть (вийде конверт).
- Викладіть слойки на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної. Змастіть яйцем, що залишилося. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
- Готові слойки посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Сир використовуйте будь-якої жирності, але не рідкий.
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