Минометы, артиллерия, УАБы: россияне атаковали в 20 городов и сел Харьковщины

Российские войска за сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины из минометов и артиллерии, а также сбрасывали управляемые авиабомбы на область. Два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 20 населенных пунктов Харьковщины получили артиллерийские и минометные удары врага. В частности, речь идет о Гатище, Волчанске, Бочковом, Бударках, Амбарном, Двуречной, Синьковке и других. В то же время авиаудары оккупанты нанесли по населенным пунктам Казачья Лопань, Мокрая Ракитна, Веселое, Избицкое.

В ночь на 20 марта российские захватчики атаковали с помощью УАБ с. Казачья Лопань Харьковского района. В результате повреждения линии электропередачи часть населенного пункта оказалась без электроэнергии. Ранен гражданский 56-летний мужчина. Он был госпитализирован в медучреждение.

В результате обстрела 19 марта в с. Мокрая Ракитна Харьковского района было повреждено частное предприятие. Обошлось без погибших и раненых.

В тот же день в с. Федоровка Изюмского района в результате детонации взрывоопасного предмета в поле был травмирован 47-летний водитель трактора. Работнику сельхозпредприятия оказали медпомощь в больнице, обошлось без госпитализации.

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Утром 20 марта российские войска снова атаковали управляемой авиационной бомбой Казачью Лопань. Повреждены два частных жилых дома, хозяйственные постройки, автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

Синегубов также отметил, что за минувшие сутки на Купянском направлении оккупанты провели 10 безуспешных атак в районе Синьковки.

За сутки из Харьковской области были эвакуированы 19 детей с семьями. На сегодняшний день эвакуированы из двух громад 133 ребенка: из Ольхуватской – 33, из Великобурлукской – 100.

Последствия обстрелов Харьковщины 19 марта 2024 года/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрелов Харьковщины 19 марта 2024 года/Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в ночь на 20 марта российские войска обстреляли Синельниковский район на Днепропетровщине. Были ранены и травмированы пять человек.

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