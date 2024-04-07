Астрологічний прогноз на 7 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті в цей час, будуть вдалими, а з урахуванням вихідного дня можна припустити, що вони виявляться домашніми.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий, ліловий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, зазвичай не є небезпечними і минають доволі швидко, особливо якщо вчасно вжити заходів.

Харчування дня: шлунок перевантажувати не рекомендується, необхідно відмовитися від м'яса та випічки, замінивши їх овочами, фруктами і трав'яними відварами.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду, а також висаджувати дерева та чагарники – особливо плодові.

Магія і містика дня: день сприятливий для жіночої – любовної та домашньої – магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати, що треба зробити, щоб змінити своє життя на краще – не варто відмахуватися від них.

Табу дня: не можна нічого рвати, ламати й руйнувати.

Цитата дня: "Карма робить конкретний вплив: якщо ви сієте добро, то пожнете щастя; якщо сієте зло, то пожнете страждання" (Далай-лама XIV).

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