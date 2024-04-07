Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 7 апреля

Астрологический прогноз на 7 апреля

Лотос - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в это время, окажутся удачными, с учетом выходного дня можно предположить, что они окажутся домашними. 

Символ дня: лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: глаза. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, опасными не являются и проходят довольно быстро, особенно если своевременно принять меры. 

Питание дня: желудок перегружать не рекомендуется, необходимо отказаться от мяса и выпечки, заменив их овощами, фруктами и травяными отварами. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду, а также высаживать деревья и кустарники – особенно плодовые. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской – любовной и домашней – магии. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему – не стоит отмахиваться от них. 

Табу дня: нельзя ничего рвать, ломать и разрушать. 

Цитата дня: "Карма оказывает конкретное воздействие: если вы сеете добро, то пожнете счастье; если сеете зло, то пожнете страдание" (Далай-лама XIV). 

Читайте также: 

"Вундерваффе" Путина! Что такое ракета "Циркон"?

"Вундерваффе" Путина! Что такое ракета "Циркон"?

Похожие темы:

Следующая публикация