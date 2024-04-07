Астрологический прогноз на 7 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в это время, окажутся удачными, с учетом выходного дня можно предположить, что они окажутся домашними.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, опасными не являются и проходят довольно быстро, особенно если своевременно принять меры.

Питание дня: желудок перегружать не рекомендуется, необходимо отказаться от мяса и выпечки, заменив их овощами, фруктами и травяными отварами.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду, а также высаживать деревья и кустарники – особенно плодовые.

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской – любовной и домашней – магии.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему – не стоит отмахиваться от них.

Табу дня: нельзя ничего рвать, ломать и разрушать.

Цитата дня: "Карма оказывает конкретное воздействие: если вы сеете добро, то пожнете счастье; если сеете зло, то пожнете страдание" (Далай-лама XIV).

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