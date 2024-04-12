Іран планує атакувати Ізраїль так, щоб "уникнути ескалації" - ЗМІ

Іран повідомив Сполучені Штати, що збирається відповісти Ізраїлю на атаку посольства в Сирії таким чином, щоб це не призвело до серйозної ескалації.

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Про це пише видання The Times of Israel, з посиланням на джерела.

У повідомленні вказується, що міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан передав послання Сполученим Штатам під час візиту до арабської держави Перської затоки Оман, яка виступає посередником між Вашингтоном та Тегераном.

Джерело, яке знайоме з американською розвідкою, повідомило, що не знає про передане повідомлення, але, за його словами, Тегеран "дуже чітко дав зрозуміти", що його відповідь на напад на посольство у Дамаску буде "контрольованою" та "не ескалаційною".

Іран планує "використовувати регіональних маріонеток для проведення низки нападів на Ізраїль".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Ізраїля Ісраель Кац попередив Іран, що у разі атаки країна завдасть удару у відповідь.

Крім того, ми раніше інформували, що у США зробили нову пропозицію щодо припинення війни в Секторі Гази.

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