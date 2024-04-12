В Сумской области прогремели 157 взрывов

За прошедшие сутки россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 157 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Обстрелы потерпели Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская общины.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции показали кадры спасательной операции после удара по Константиновке.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры ударили по критической инфраструктуре Сум.

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