В Сумской области прогремели 157 взрывов

Враг продолжает терроризировать Сумскую область.
За прошедшие сутки россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 157 взрывов.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
Обстрелы потерпели Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская общины.
- Белопольское общество: враг бил из артиллерии (27 взрывов) и минометов (4 взрыва).
- Хотинская община: проведены минометные обстрелы (4 взрыва) и артобстрел (2 взрыва).
- Эсманьская община: зафиксированы минометные обстрелы (17 взрывов) и артобстрелы (15 взрывов). В результате артобстрела ранены двое жителей общины.
- Юношеское общество: совершены обстрелы FPV дроном сброса ВОГ (3 взрыва).
- Свеское общество: 12 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были обстрелы из ствольной артиллерии (25 взрывов).
- Краснопольское общество: зафиксирован обстрел FPV дроном сброса ВОГ (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
- Великописаревское общество: враг ударил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
- Буринская община: был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).
- Ворожбская община: русские избивали из ствольной артиллерии (19 взрывов). Ранены 2 жителя общины.
- Шалыгинская община: произведен обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
- Сумская община: враг нанес авиационный удар КАБам по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ.
- Зноб-Новгородская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).