Іранські дрони стали глобальною загрозою: Захід не готовий їм протидіяти — Bloomberg

Запроваджені проти Ірану санкції не змогли послабити виробництво безпілотників в Ірані, для їхнього виготовлення часто використовуються американські запчастини.

Виробництво дронів перетворило Іран на грізного торговця зброєю, яка здатна змінити характер конфліктів у всьому світі. Заходу може знадобитися 5-10 років, щоб навчитися ефективно протидіяти іранським безпілотникам.

Про це пише видання Bloomberg.

Іранські виробники постійно модернізують свої дрони, зокрема, використовуючи російський досвід в Україні. Для того, щоб вдосконалити можливості ухилення “Шахедів” від засобів ППО, іранські аналітики вирушали до Росії, щоб вивчити практику застосування цих дронів.

Відомо, що іранські дрони ефективні під час масованих атак і саме тому Росія запускає зграю "Шахедів" в надії, що один або два вразять ціль.

"Останні два роки були періодом гіперприскорення нової тактики та методів застосування іранських БПЛА. Росія та Іран навчаються один у одного. Це майже так само важливо, як сам обмін технологіями", - вважає Метью Макінніс, офіцер розвідки Пентагону.

Окрім Росії, іранські дрони застосовують єменські хусити, обстрілюючи вантажні судна у Червоному морі. Від початку війни Ізраїлю проти ХАМАС підтримувані Іраном угруповання в Сирії та Іраку десятки разів бомбардували ними віддалені військові бази США в регіоні.

Речник Міністерства оборони США назвав закупівлю, розробку та розповсюдження безпілотників Іраном "зростаючою загрозою міжнародному миру та безпеці".

На думку експертів, Заходу може знадобитися від п’яти до десяти років, щоб розробити ефективні військові засоби протидії іранським безпілотникам.

Санкції не можуть зупинити виробництво дронів

Запроваджені проти Ірану санкції не змогли послабити військове виробництво країни. Деякі експерти вважають, що економічна ізоляція змушує іранських фахівців діяти винахідливіше, що сприяє зростанню ефективності їхньої продукції. Іранські дрони стають все кращими і непомітнішими.

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Окрім того, Іран використовує для їх виробництва електронні компоненти, які купує в азійських постачальників або переправляє із США та Європи.

Згідно з аналізом уламків Shahed-136, майже кожна деталь цього дрона мала американське чи європейське походження. Комунікаційний чіп – від Analog Devices Inc з Массачусетсу. Мікроконтролер – від Texas Instruments Inc. з Далласа.

Іноземні підставні мережі, якими керують тисячі приватних компаній, постачають імпортні частини в Іран, а іноді й готові компоненти державним виробникам безпілотників.

Нагадаємо, під час однієї з атак по Україні до Румунії залетів іранський безпілотник Shahed-136 з номером 592. Він був сірого кольору, що свідчить про те, що Росія продовжує співпрацювати з Іраном у постачанні дронів-камікадзе для ведення війни проти України.

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