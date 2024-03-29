Що відомо про "особливий" іранський безпілотник, який залетів до Румунії: відео з місця падіння

Росія продовжує співпрацю з Іраном щодо безпілотників. Доказом цього став один з дронів, який напередодні потрапив до Румунії.

Під час однієї з атак по Україні до Румунії залетів іранський безпілотник Shahed-136 з номером 592. Він був сірого кольору, що свідчить про те, що Росія продовжує співпрацювати з Іраном у постачанні дронів-камікадзе для ведення війни проти України.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"До Румунії прилетів "світленький" Shahed-136 з номером 592. Світлі Shahed-136 виробляє саме Иран, оскільки росія фюзеляжі своїх "Гераней" під час виробництва відразу фарбує в чорний колір. Це черговий доказ того, що без іранських поставок росія не обходиться", - пояснив експерт.

Він також звернув увагу на номер безпілотника — 592. Це, за словами Коваленка, не загальний порядковий номер, а номер партії виробництва.

"Скоріше він має відношення до виробництва партії на місяць, що так само відповідає виробничим можливостям Ірану, станом на початок 2024 року, з урахуванням розширення ліній виробництва. Цікаво, чи офіційний Бухарест висловить хоч якесь "занепокоєння" москві та Тегерану?" - написав експерт у своєму Telegram.

У Мережі вже з'явилися кадри з місця пошуку уламків російського безпілотника на території Румунії. Їх оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Це вже 5 подібний інцидент з заходом російських БПЛА в повітряний простір Румунії. Жоден румунська протиповітряна оборона не збила", - додав він.

Російський безпілотник залетів до Румунії: відео

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 29 березня влаштували комбіновану атаку по Україні ракетами і дронами з різних напрямків. Ціллю ворожої атаки була енергетика і окупанти намагалися уразити якомога більше. Бойова робота ППО тривала понад дев’ять годин.

Читайте також: