Что известно об "особенном" иранском беспилотнике, который залетел в Румынию: видео с места падения

Россия продолжает сотрудничество с Ираном в отношении беспилотников. Доказательством этого стал один из дронов, накануне попавший в Румынию.

Во время одной из атак по Украине в Румынию залетел иранский беспилотник Shahed-136 с номером 592. Он был серого цвета, что свидетельствует о том, что Россия продолжает сотрудничать с Ираном в снабжении дронов-камикадзе для ведения войны против Украины.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В Румынию прилетел "светленький" Shahed-136 с номером 592. Светлые Shahed-136 производит именно Иран, поскольку россия фюзеляжи своих "Гераней" во время производства сразу красит в черный цвет. Это очередное доказательство того, что без иранских поставок россия не обходится", – объяснил эксперт.

Он также обратил внимание на номер беспилотника – 592. Это, по словам Коваленко, не общий порядковый номер, а номер партии производства.

"Скорее он имеет отношение к производству партии в месяц, что так же соответствует производственным возможностям Ирана, по состоянию на начало 2024 года, с учетом расширения линий производства. Интересно, выразит ли официальный Бухарест хоть какое-то "беспокойство" Москве и Тегерану?" – написал эксперт в своем Telegram.

В Сети уже появились кадры с места поиска обломков российского беспилотника на территории Румынии. Их обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

"Это уже 5 подобный инцидент с заходом российских БПЛА в воздушное пространство Румынии. Ни один румынская противовоздушная оборона не сбила", — добавил он.

Российский беспилотник залетел в Румынию: видео

Напомним, российские войска в ночь на 29 марта устроили комбинированную атаку по Украине ракетами и дронами по разным направлениям. Целью вражеской атаки была энергетика и оккупанты пытались поразить как можно больше. Боевая работа ПВО длилась более девяти часов.

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