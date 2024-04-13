Иранские дроны стали глобальной угрозой: Запад не готов им противодействовать — Bloomberg

Введенные против Ирана санкции не смогли ослабить производство беспилотников в Иране, для их изготовления часто используются американские запчасти.

Производство дронов превратило Иран в грозного торговца оружием, способным изменить характер конфликтов во всем мире. Западу может понадобиться 5-10 лет, чтобы научиться эффективно противодействовать иранским беспилотникам.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Иранские производители постоянно модернизируют свои дроны, в частности используя российский опыт в Украине. Для того, чтобы усовершенствовать возможности уклонения "Шахедов" от средств ПВО, иранские аналитики отправлялись в Россию, чтобы изучить практику применения этих дронов.

Известно, что иранские дроны эффективны во время массированных атак и именно поэтому Россия запускает стаю "Шахедов" в надежде, что один или два поразят цель.

"Последние два года были периодом гиперускорения новой тактики и методов применения иранских БПЛА. Россия и Иран учатся друг у друга. Это почти так же важно, как сам обмен технологиями", — считает Мэтью Макиннис, офицер разведки Пентагона.

Кроме России, иранские дроны применяют йеменские хуситы, обстреливая грузовые суда в Красном море. С начала войны Израиля против ХАМАС поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке десятки раз бомбили ими отдаленные военные базы США в регионе.

Спикер Министерства обороны США назвал закупку, разработку и распространение беспилотников Ираном "возрастающей угрозой международному миру и безопасности".

По мнению экспертов, Западу может потребоваться от пяти до десяти лет, чтобы разработать эффективные военные средства противодействия иранским беспилотникам.

Санкции не могут остановить производство дронов

Введенные против Ирана санкции не смогли ослабить военное производство в стране. Некоторые эксперты считают, что экономическая изоляция заставляет иранских специалистов действовать более изобретательно, что способствует росту эффективности их продукции. Иранские дроны становятся все лучше и незаметнее.

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Кроме того, Иран использует для производства электронные компоненты, которые покупает у азиатских поставщиков или переправляет из США и Европы.

Согласно анализу обломков Shahed-136, почти каждая деталь этого дрона имела американское или европейское происхождение. Коммуникационный чип – от Analog Devices Inc из Массачусетса. Микроконтроллер – от Texas Instruments Inc. из Далласа.

Иностранные подставные сети, управляемые тысячами частных компаний, поставляют импортные части в Иран, а иногда и готовые компоненты государственным производителям беспилотников.

Напомним, во время одной из атак по Украине и в Румынию залетел иранский беспилотник Shahed-136 с номером 592. Он был серого цвета, что свидетельствует о том, что Россия продолжает сотрудничать с Ираном в снабжении дронов-камикадзе для ведения войны против Украины.

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