В США сообщили, когда будет рассмотрено финансирование помощи Украине

Палата представителей США должна рассмотреть финансирование помощи Украине в войне с РФ на этой неделе (с понедельника, 15 апреля – ред.). Ожидается, что этот вопрос получит преимущественную поддержку конгрессменов.

Об этом заявил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер в эфире NBC News.

"Россия начинает завоевывать позиции, а Украина — терять способность защищаться. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим преимущественную поддержку в этом вопросе в Палате представителей", — сказал конгрессмен.

Он прокомментировал позицию кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа по поводу помощи Украине, Тернер отметил, что все в США "очень близки к пониманию", что ситуация находится в критической точке. Однако он не объяснил, какую именно версию законопроекта будет рассматривать Палата представителей – ту, которая была одобрена Сенатом, или, возможно, какую-то другую инициативу республиканцев.

Напомним, в Польше призвали США разблокировать пакет пособий для Украины.

Глава Радослав Сикорский заявил, что ракетный удар Ирана по территории Израиля показывает необходимость усилить систему противоракетной обороны как Израиля, так и Украины. Для этого США должны разблокировать пакет военной помощи Киеву и Тель-Авиву.

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