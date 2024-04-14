Украина использует французские авиабомбы: эксперт отметил важный нюанс

В войне против российских окупантов украинские Воздушные силы применили французские управляемые авиабомбы AASM Hammer из истребителя Су-27.

На это обратил внимание в комментарии "24 каналу" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, ранее было известно, что эти бомбы удалось адаптировать к МиГ-29 и Су-24. “Мы видим, что работал Су-27. В таком случае мы можем использовать ее [авиабомбу AASM Hammer] на почти всей тактической авиации. Кроме штурмовиков Су-25. Неизвестно, можно ли интегрировать туда эту бомбу", – сказал Коваленко.

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Он отметил, что бомба AASM Hammer имеет реактивный разгонный блок, позволяющий преодолевать большие расстояния: в зависимости от модификации – 50-70 километров.

По словам эксперта, французскую бомбу отличает высокая точность, мол, российская КАБ может попасть в 500 метрах от цели. Но такие промахи компенсируются количеством

“К сожалению, их [российских КАБов] много. Здесь низкое качество компенсируется количеством. А AASM Hammer имеет максимальное отклонение – 1 метр. А что такое 1 метр, когда бомба весит 250 килограммов и больше?" – риторически спрашивает Коваленко.

К сожалению, отметил эксперт, этих французских бомб на вооружении Воздушных сил Украины немного – раньше говорили, что Франция будет передавать по 50 таких бомб в месяц. "Это немного, но по крайней мере хоть какое-то количество", — подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт Павел Нарожный оценил эффективность лазерного оружия, которое намерена передать на вооружение ВСУ Британия.

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