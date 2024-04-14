Еще одно горячее направление: эксперт назвал, где, кроме Часового Яра, будут наступать оккупанты

По его мнению, есть еще одно потенциально горячее направление, это Угледар. Эксперт предполагает, что в ближайшее время бои там усилятся.

Российские оккупанты продолжают наступать на Часов Яр. Ситуация сложная, продолжаются ожесточенные бои.

Почему это направление и сам город так важны для россиян, объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Было очевидно, что после взятия Авдеевки это направление станет приоритетным для врага. Оно для них очень важно с точки зрения продвижения на Константиновку, а дальше – в сторону Славянска и Краматорска. Им очень важно это направление зафиксировать, поэтому они идут туда", – говорит Мусиенко.

По его мнению, есть еще одно потенциально горячее направление, это Угледар. Эксперт предполагает, что в ближайшее время бои там усилятся.

"Там противник пытается развить движение в направлении Курахово. Но может случиться так, что они захотят с северного фланга атаковать и там пробовать зажимать наши позиции. Потому что Угледар так расположен, что с юга оккупированы территории, с востока тоже, а теперь они пытаются еще с севера обходить через Курахово", – отмечает аналитик.

Мусиенко предполагает, что враг будет стремиться вытеснить украинские войска с высот вокруг Угледара, ведь оттуда Силы обороны могут угрожать большому железнодорожному узлу Волновахе. Именно это – одно из ключевых звеньев участка железной дороги, который строит Россия на оккупированных территориях из Ростова-на-Дону в оккупированный Крым.

"Как только улучшится ситуация с обеспечением украинских войск, работа по срыву строительства железной дороги, в частности, из-за уничтожения мостов через Кальмиус и поражения узловых станций, продолжатся", — подытожил эксперт.