Лазерное оружие от Британии: эксперт оценил его эффективность

Недостатком этого оружия является то, что облачная или дождливая погода может мешать его применению.

При ясной погоде лазерное оружие, которое намерена передать на вооружение ВСУ Британия, будет идеальным средством ПВО против дронов.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире национального телемарафона.

По его словам, лазерное оружие уже тестируется и даже используется в некоторых армиях мира и оно пригодится для усиления украинской противовоздушной обороны.

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“Это средства ПВО близкого радиуса действия. В переводе на человеческий язык: это сбивание дронов, сбивание ракет на небольших расстояниях”, — уточнил эксперт.

При этом Павел Нарожный отметил недостаток этого оружия — облачная или дождливая погода может мешать его применению. Но в условиях ясной погоды она достаточно эффективна и малозатратна.

“Себестоимость пуска очень низкая, речь идет исключительно об электроэнергии, которой заряжается лазер. У него практически нет расходных частей. То есть это – идеальное оружие для использования против дронов", — подытожил он.

Напомним, Британия может передать Украине лазерный комплекс DragonFire, предназначенный для сбивания вражеских ракет и беспилотников с очень высокой точностью.

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