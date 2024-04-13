Лазерна зброя від Британії: експерт оцінив її ефективність

Недоліком цієї зброї є те, що хмарна чи дощова погода може заважати її застосуванню.

За умови ясної погоди лазерна зброя, яку має намір передати на озброєння ЗСУ Британія, буде ідеальним засобом ППО проти дронів.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі національного телемарафону.

За його словами, лазерна зброя уже тестується та навіть використовується у деяких арміях світу і вона стане в нагоді для посилення української протиповітряної оборони.

Також читайте США надають допомогу Україні: йдеться про посилення ППО

“Це засоби ППО близького радіусу дії. В перекладі на людську мову: це збиття дронів, це збиття ракет на невеликих відстанях”, - уточнив експерт.

При цьому Павло Нарожний відзначив недолік цієї зброї – хмарна чи дощова погода може заважати її застосуванню. Але в умовах ясної погоди вона достатньо ефективна та маловитратна.

“Собівартість пуску дуже низька, йдеться виключно про електроенергію, якою заряджається лазер. В нього майже немає витратних частин. Тобто це – ідеальна зброя для використання проти дронів", - підсумував він.

Нагадаємо, Британія може передати Україні лазерний комплекс DragonFire, який призначений для збиття ворожих ракет і безпілотників з дуже високою точністю.

Читайте також: