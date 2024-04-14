Как Израиль смог сбить более 300 ракет и БПЛА Ирана — анализ CNN

Израильские военные заявили, что 99% выпущенных Ираном снарядов были перехвачены Израилем и его партнерами.

Почти все ракеты и беспилотники, которыми Иран атаковал Израиль во время беспрецедентной атаки в ночь на 14 апреля, были перехвачены и не достигли своей цели. Это свидетельствует о мощной и многоуровневой противоракетной обороне Израиля и его союзников в регионе.

Издание CNN проанализировало, как удалось добиться такого успеха в отражении воздушной атаки.

Последствия атаки Ирана

В воскресенье, 14 апреля, израильские военные заявили, что 99% снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его партнерами, и лишь небольшое количество баллистических ракет достигло Израиля.

Всего в ночь на субботу Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет.

Большинство из более чем 300 иранских боеприпасов, запущенных преимущественно с территории Ирана во время пятичасовой атаки, были перехвачены еще до того, как они попали в воздушное пространство Израиля — на расстоянии более 1100 миль (1770 километров) от места запуска.

Достигшие Израиля баллистические ракеты упали на авиабазу Нетавим на юге Израиля, но нанесли лишь легкие повреждения конструкции. База функционировала и продолжает свою деятельность после нападения.

Помощь США

Американские официальные лица заявили, что более 70 беспилотников и три баллистических ракеты были перехвачены кораблями и военной авиацией ВМС США.

Для этого были применены системы противоракетной обороны Aegis на борту двух эсминцев с управляемыми ракетами в восточном Средиземном море.

Военные самолеты США, действующие в регионе на авианосцах и наземных авиабазах, также присоединились к отражению атаки.

"Чтобы поддержать оборону Израиля, на прошлой неделе американские военные переместили в регион самолеты и эсминцы против баллистических ракет", — говорится в заявлении президента США.

Вмешательство Британии и Франции

Действующие в регионе самолеты Королевских ВВС также вмешались в ситуацию. Об этом ранее предупреждали в британском оборонном ведомстве.

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"Британские самолеты будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах дальности наших миссий, если это потребуется", — говорится в заявлении министерства обороны.

Израильский военный представитель заявил, что участие в блокировании атак Ирана принимала также Франция.

“Мы тесно сотрудничаем с США, Великобританией и Францией, которые действовали сегодня вечером. Это партнерство всегда было тесным, но сегодня вечером оно проявилось чрезвычайно", – сказал спикер ЦАХАЛ.

Три уровня противовоздушной обороны Израиля

Израильская система "Железный купол" является нижним уровнем противоракетной обороны Израиля. В ее составе по меньшей мере 10 батарей, каждая из которых оснащена радаром, обнаруживающим ракеты, а затем использует быстро вычисляющую систему управления, представляет ли угрозу летящий снаряд или вероятно, что он попадет в необитаемую территорию.

Если ракета действительно представляет угрозу, "Железный купол" запускает ракеты с земли, чтобы уничтожить ее в воздухе.

Следующим уровнем противоракетной обороны является "Праща Давида", которая защищает от угроз малой и средней дальности. Этот совместный проект израильской Rafael Advanced Defense System и американского оборонного гиганта Raytheon использует кинетические перехватчики Stunner и SkyCeptor для поражения целей на расстоянии до 286 миль (460 км).

Над "Пращей Давида" расположены израильские системы Arrow 2 и Arrow 3, разработанные совместно с США.

Arrow 2, являющийся модернизацией системы противоракетной обороны США Patriot, использует осколочные боеголовки для уничтожения баллистических ракет на конечной фазе, когда они опускаются на свои цели – в верхних слоях атмосферы. Arrow 2 имеет радиус действия 56 миль (90 км) и максимальную высоту 32 мили (51,5 км).

Arrow 3 использует технологию hit-to-kill для перехвата летящих в космосе баллистических ракет, прежде чем они вернутся в атмосферу на пути к целям.

Израиль также имеет самые современные истребители, включая стелс-реактивные самолеты F-35I, которые он ранее использовал для сбивания беспилотников и крылатых ракет.

На фотографиях, опубликованных ВВС Израиля утром в воскресенье, видно, как истребители F-35 и F-15 возвращаются на свои базы в Израиле после того, что было названо успешным перехватом и миссиями противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль, выпустив несколько сотен беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Проиранские группировки в Ираке, хуситы в Йемене и Хезболла в Ливане дополнили атаку Ирана своими собственными воздушными нападениями на Израиль.

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