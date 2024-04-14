В Ізраїлі розповіли, скільки коштувавло відбиття атаки БпЛА Ірану

За словами колишнього генерала ЦАХАЛу, собівартість відбиття атаки для Ізраїлю перевищує витрати Ірану на її організацію вдесятеро.

Відбиття масованої атаки Ірану із застосуванням сотень дронів та балістичних ракет обійшлося Ізраїлю у 4-5 млрд шекелів (1-1,3 млрд доларів).

Про це сказав генерал запасу ЦАХАЛ і фінансовий радник колишнього начальника штабу Рам Амінах в ефірі Ynet Studio.

Іранські дорни переважно збивала авіація, а для знищення балістики використовували ракети Arrow. Знищення однією експерт оцінив у 3,5 млн доларів.

Вожночас чистий бюджет ЦАХАЛ у 2023 році становив 60 млрд нових шекелів. Амінах зазначив, що ці суми необхідно знати, щоб розуміти здатність Ізраїлю захищатися від наступних подібних масованих атак, які виснажують ППО більш дешевою зброєю.

Нагадаємо, Ізраїль поки не підготував відповіді на масований ракетний удар Ірану. У Тель-Авіві зібрався військовий кабінет, де вищі ізраїльскі чини мали прийняти остаточне рішення – чи бити і як саме бити у відповідь.

Тим часом майже всі ракети та дрони, якими Іран атакував Ізраїль 14 квітня, були перехоплені та не досягли своєї цілі, що свідчить про потужну та багаторівневу протиракетну оборону Ізраїлю та його союзників.

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