“Оголошення війни”: президент Ізраїлю різко прокоментував атаку Ірану

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ назвав масовану повітряну атаку Ірану “оголошенням війни” і заявив, що його країна “розглядає всі варіанти” для відповіді на такі дії “імперії зла”.

Про це він говорив в інтерв’ю британському виданню Sky News.

“Минулої ночі на нас напали з чотирьох куточків Близького Сходу, стріляючи по нас балістичними ракетами, безпілотниками і крилатими ракетами. Це схоже на справжню війну. Я маю на увазі, що це оголошення війни", - сказав ізраїльський президент.

Водночас він заявив, що Ізраїль наразі буде проявляти стриманість.

“Зараз, оскільки ми стримані та знаємо про наслідки і оскільки ми обговорюємо [свої дії] з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком упевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту країни та наших людей. Ми не шукаємо війни”, - наголосив Іцхак Герцоґ.

Він додає, що минула нічна атака засвідчила, що Іран “поширює хаос, терор і нестабільність” у регіоні та у всьому світі.

“У Тегерані існує імперія зла, яка має своїх проксі, керованих у всьому регіоні та [з] осередками по всьому світу. Вони витрачають мільярди доларів на підрив стабільності в регіоні... Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані та дав зрозуміти іранському режиму, що це не можна ігнорувати, це неприйнятно”, — наголосив Іцхак Герцоґ.

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль, випустивши кілька сотень безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Проіранські угруповання в Іраку, хусити в Ємені та “Хезболла” в Лівані доповнили атаку Ірану своїми власними повітряними нападами на Ізраїль.

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