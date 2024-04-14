"Объявление войны": президент Израиля резко прокомментировал атаку Ирана

Израиль будет проявлять воздержание, но рассматривает все варианты ответа на воздушный удар по своей территории.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал массированную воздушную атаку Ирана "объявлением войны" и заявил, что его страна "рассматривает все варианты" для ответа на такие действия "империи зла".

Об этом он говорил в интервью британскому изданию Sky News.

Прошлой ночью на нас напали с четырех уголков Ближнего Востока, стреляя по нам баллистическими ракетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Это сродни настоящей войне. Я имею в виду, что это объявление войны", – сказал израильский президент.

В то же время он заявил, что Израиль пока будет проявлять воздержание.

“Сейчас, поскольку мы сдержаны и знаем о последствиях и поскольку мы обсуждаем [свои действия] с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я вполне уверен, что мы сделаем необходимые шаги по защите страны и наших людей. Мы не ищем войны”, — подчеркнул Ицхак Герцог.

Он добавил, что прошедшая ночная атака показала, что Иран "распространяет хаос, террор и нестабильность" в регионе и во всем мире.

“В Тегеране существует империя зла, которая имеет своих прокси, управляемых по всему региону и [с] ячейками по всему миру. Они тратят миллиарды долларов на подрыв стабильности в регионе... Пора, чтобы мир столкнулся с этой империей зла в Тегеране и дал понять иранскому режиму, что это нельзя игнорировать, это неприемлемо", — подчеркнул Ицхак Герцог.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль, выпустив несколько сотен беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Проиранские группировки в Ираке, хуситы в Йемене и Хезболла в Ливане дополнили атаку Ирана своими собственными воздушными нападениями на Израиль.

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