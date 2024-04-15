На Сумщині пролунало 76 вибухів: загинула людина

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 14 квітня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів), удари дроном-камікадзе «FPV» (2 вибухи). Внаслідок обстрілу загинула одна людина.
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів) та мінометів (11 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів), пуски ракет НАР (6 вибухів).
- Юнаківська громада: був обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух).
- Великописарівська громада: 10 мін скинули росіяни на території громади. Також був артобстріл (1 вибух).
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).
Нагадаємо, росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня – Сирський оцінив ситуацію на фронті.
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