Часть Украины "покраснела": в Днепре прозвучали взрывы

Воздушная тревога объявлена на части территории Украины.
В ночь на 15 апреля 2024 года воздушная тревога охватила ряд украинских областей на востоке страны.
Мониторинговые каналы сообщили, что воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения врагом баллистики.
Позже в ВС ВСУ подтвердили эту информацию.
Также в Днепре были слышны звуки взрывов. Об этом сообщило Общественное.
До этого украинские военные предупредили о ракете направлением на Кременчуг.
Напомним, что кафиры атаковали Никополь на Днепропетровщине — ранены три человека.
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