Часть Украины "покраснела": в Днепре прозвучали взрывы

В ночь на 15 апреля 2024 года воздушная тревога охватила ряд украинских областей на востоке страны.

Мониторинговые каналы сообщили, что воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения врагом баллистики.

Позже в ВС ВСУ подтвердили эту информацию.

Также в Днепре были слышны звуки взрывов. Об этом сообщило Общественное.

До этого украинские военные предупредили о ракете направлением на Кременчуг.

Напомним, что кафиры атаковали Никополь на Днепропетровщине — ранены три человека.

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