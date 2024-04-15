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Частина України "почервоніла": названа причина

Частина України "почервоніла": названа причина

Повітряна тривога шириться країною / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога оголошена на частині території України

У ніч проти 15 квітня 2024 року повітряна тривога охопила низку українських областей на сході країни.

Моніторингові канали повідомили, що повітряна тривога оголошена через загрозу застосування ворогом балістики.

Пізніше у ПС ЗСУ підтвердили цю інформацію. 

Також у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Про це повідомило Суспільне. 

До того українські військові попередили про ракету напрямком на Кременчук. 

Нагадаємо, що окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині - поранені три чоловіки.

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