Частина України "почервоніла": названа причина

Повітряна тривога оголошена на частині території України
У ніч проти 15 квітня 2024 року повітряна тривога охопила низку українських областей на сході країни.
Моніторингові канали повідомили, що повітряна тривога оголошена через загрозу застосування ворогом балістики.
Пізніше у ПС ЗСУ підтвердили цю інформацію.
Також у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Про це повідомило Суспільне.
До того українські військові попередили про ракету напрямком на Кременчук.
Нагадаємо, що окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині - поранені три чоловіки.
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