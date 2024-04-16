Шансов победить не будет без помощи — Зеленский

Украина имеет в десять раз меньше артснарядов, чем Россия. В таких условиях устоять на фронте почти нереально.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет победить без помощи партнёров.

Об этом он сказал в интервью PBS.

"Я говорю откровенно, без этой помощи шансов у нас победить не будет. Надо быть гораздо сильнее твоего врага", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас артиллерийские снаряды на фронте есть количественно в соотношении 1 к 10.

"Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при этой статистике они (оккупанты – ред.) нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим 100% защищать то, что под нашим контролем, мы должны перейти от "1 к 10", до "10 до 10", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, что президент Владимир Зеленский в интервью также заявил, что российские оккупанты смогли уничтожить Трипольскую ТЭС из-за того, что у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.

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