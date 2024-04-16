"Это стыд": игроки "Челси" чуть не подрались за право исполнить пенальти в матче с "Эвертоном" (видео)

Одноклубники Михаила Мудрика долго спорили, кто же будет бить одиннадцатиметровый.

Курьезный эпизод произошел во время матча 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и "Эвертоном" еще одного нашего соотечественника, защитника Виталия Миколенко.

Во втором тайме, при счете 4:0 в свою пользу, лондонский клуб заработал пенальти – против Нони Мадуэке нарушили правила в штрафной "ирисок".

Сам пострадавший хотел исполнить одиннадцатиметровый, однако его одноклубник Николас Джексон попытался выхватить мяч, а затем начал уговаривать партнера, чтобы самому пробить пенальти.

На этом все не закончилось. К Мадуэке подошел Коул Палмер и попросил у него мяч для пробития пенальти. Нони пытался возразить, но в конце концов капитан "синих" Конор Галлахер забрал у него мяч и отдал его Палмеру.

После этого в ситуацию снова вмешался Джексон и хотел забрать мяч уже у Палмера, однако тот оттолкнул его рукой. В итоге Галлахер оттеснил Мадуэке и Джексона от 11-метровой отметки, дав Палмеру возможность наконец-то пробить пенальти.

Коул уверенно реализовал одиннадцатиметровый и таким образом оформил в матче покер. Первые три гола он забил еще до перерыва.

Отметим, что для Палмера это был 20-й забитый мяч в нынешнем розыгрыше АПЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров вместе с форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

Челси дети борются с penalty tonight, EMBARRASSING



pic.twitter.com/flhYLq5eUW — Basem (@Arsenal047) April 16, 2024

На поведение игроков лондонского клуба в моменте с пенальти пользователи соцсетей отреагировали остроумными мемами.

Whenever Chelsea gets a penalty kick pic.twitter.com/LMMvHlU1YN — BRIAN-Kb (@kbrian001) April 16, 2024

Челси gets a penalty



Chelsea players: pic.twitter.com/1cGGQ7iwRG — Troll Football (@TrollFootball) Апр 15, 2024

После матча главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал эпизод с пенальти, заявив, что ему стыдно за своих подопечных и что подобное больше не повторится.

"Это стыд. После этого мы разговаривали в раздевалке со всей командой и всем штабом – я хотел, чтобы все услышали меня. Я не позволю, чтобы такое снова произошло. Это свидетельствует о том, что мы все еще в процессе обучения. Им нужно учиться. Мы в "Челси", и нам нужно думать коллективно. У вас могут быть индивидуальные вызовы, но всегда нужно думать, прежде всего, о команде.

Я четко дал понять, что пенальти исполняет Палмер, и эта ситуация должна быть решена. Я сказал игрокам, что хотел принять решения, сильные решения, но такие вещи больше не повторятся. Они умные и собираются извлечь уроки из этой ситуации", – приводит слова Почеттино официальный сайт "Челси".

Напомним, "Челси" на собственном поле раздавил "Эвертон" со счетом 6:0. Кроме покера Палмера, по голу забили Джексон и Алфи Гилкрист.

Мудрик вышел в стартовом составе лондонского клуба и был заменен на 79-й минуте. Миколенко отыграл полный матч в составе "ирисок".

После этого матча "Челси" (47 очков) занимает девятое место в АПЛ. "Эвертон" с 27 баллами остался на 16-й позиции с отрывом в два пункта от зоны вылета. В этом сезоне с мерсисайдского клуба сняли восемь очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

В следующих матчах АПЛ "Челси" 23 апреля на выезде сыграет с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко, а подопечные Шона Дайча 21 апреля примут "Ноттингем".

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